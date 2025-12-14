El exugador del Club Deportivo Guadalajara , Orbelín Pineda, se volvió a hacer presente en el Viejo Continente gracias al gol que hizo en la victoria del AEK Atenas por 0-5 frente al Panetolikos, dentro de la Fecha 14 de la Superliga de Grecia.

El mediocampista mexicano fue el encargado de abrir el marcador al minuto 26, después de aprovechar un esférico que quedó a la deriva luego de un desvió defensivo y definir de primera intención para mandar la pelota al fondo de la portería de Lucas Chávez.

Con esta anotación, el también exjugador de Querétaro, Cruz Azul y Celta de Vigo, llegó a cuatro tantos en la presente campaña, confirmando con esto su gran momento y su relevancia dentro del once estelar del AEK Atenas.

Tras el tanto del jugador guerrerense, el dominio del conjunto visitante siguió. Al 34′, Joao Mariano amplió la ventaja y con este resultado se fueron al descanso, pero en la parte complementaria Robert Ljubicic firmó el tercer gol al minuto 62.

Al poco tiempo, Robert Ljubicic selló su doblete, mientras que Konstantinos Chrysopoulos cerró la cuenta al 77′, así que con este resultado el AEK Atenas sigue firme en la pelea por el título de la Superliga de Grecia.

Tres puntos de oro para el AEK Atenas en la Superliga de Grecia

Esta victoria no solo significaron tres puntos para el AEK Atenas, sino que también los colocó en la segunda posición de la Superliga de Grecia con 34 unidades, solo a un punto del Olympiakos, el líder de la competencia.

Además, el equipo de Orbelín Pineda extendió su racha positiva en todas las competiciones ya que no pierde desde el pasado 26 de octubre cuando cayeron precisamente ante el Olympiakos.