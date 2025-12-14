El término del Apertura 2025 no solamente trajo consigo el término de la participación de Chivas en dicho certamen, sino que también marcó el final del ciclo de algunos jugadores, en donde uno de ellos sería el histórico Isaác Brizuela.

El Conejo se encontraba viviendo las últimas semanas de contrato, ya que la directiva decidió no lanzarle ninguna oferta de renovación, por lo que el extremo estaría diciéndole adiós a su estadía en el Guadalajara.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, se acentuaron los rumores de su inminente partida debido al emotivo mensaje que compartió, que parece el cierre de un ciclo.

“Todo llega. El momento correcto, el trabajo nuevo, esa llamada, la persona indicada, el título, los años, los días, los viajes, todo lo bueno llega. Todo tiene su tiempo”, compartió el futbolista en una imagen a través de sus redes sociales.

¿Cuál es el legado de Isaác Brizuela en Chivas?

El Conejo llegó como refuerzo al Guadalajara en el 2014 con la misión de ayudar a salvarlo de los severos problemas porcentuales que tenía la escuadra rojiblanca, misión que logró.

Posteriormente, fue parte de la generación dorada que encabezó Matías Almeyda que entregó un título de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, por lo que es una leyenda viviente de la institución rojiblanca.

¿Qué sucederá en el futuro con Isaác Brizuela?

Aún no está confirmado; sin embargo, hay rumores que apuntan a que el Conejo podría pasar de futbolista a directivo del Guadalajara, siguiendo el camino que recorrió Jesús Sánchez hace justamente un año cuando concluyó su ciclo como jugador profesional.