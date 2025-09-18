Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más disciplinados que ha contratado Chivas a lo largo de su historia reciente, en donde el Conejo llegó como refuerzo bomba y ahora estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista rojiblanco debido al inminente término de su contrato.

El Conejo llegó al Guadalajara de cara al Clausura 2015 en una transacción que según Jorge Vergara superó los 100 millones de pesos, debido a la urgencia de refuerzos para salir de la problemática porcentual; sin embargo, se convirtió en un referente para conseguir títulos y un líder hasta el día de hoy.

Después de más de 10 años como futbolista rojiblanco, la directiva ha decidido no renovarle su contrato, por lo que su participación se está viendo relegada exclusivamente a la Sub 21, por lo que surge la pregunta sobre cuál será la nueva ocupación de Isaác Brizuela una vez que se retire.

La realidad es que no hay certeza sobre el futuro del extremo de 35 años, ya que aún tendría la posibilidad de buscar un nuevo equipo, labor que luce muy complicada. Otro rumor es que podrían ofrecerle un puesto dentro de la directiva tal y como se hizo con Jesús Sánchez, aunque tampoco está confirmado.

Sin embargo, lo que se sabe es que el Conejo habría estado invirtiendo su dinero en algunos emprendimientos, en los cuales podría dedicarse después de que decida colgar los botines.

Clínica Brizuela

El futbolista del chiverío se habría asociado con su familiar, Oziel Brizuela, para abrir una clínica de rehabilitación y fisioterapia para deportistas que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en donde le están dando un nuevo impulso tras una reciente remodelación a las instalaciones.

Morango

El Conejo ha tratado de diversificar sus negocios, por lo que habría colaborado en la apertura de un negocio de comidas y bebidas saludables llamado Morango, la cual se encuentra ubicada en Zapopan.

Marquesitas

El futbolista también se ha visto involucrado en un negocio de marquesitas que poco a poco ha ido ganando visibilidad y terreno den diversas partes del país, no solamente en Guadalajara, en donde inclusive ya se podrían adquirir hasta dentro del Estadio Akron durante los partidos de Chivas.