Isaác Brizuela es un futbolista histórico para Chivas, debido a que ha sido parte de diversos momentos históricos para el club como salvar al Rebaño del problema porcentual hasta levantar muchos trofeos de campeón junto a Matías Almeyda.

Sin embargo, el nivel del Conejo ha ido a la baja durante los años recientes, por lo que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo dentro del Guadalajara, teniendo participación cada vez más esporádica, quedando borrado para jugar en el primer equipo en este Apertura 2025 con Gabriel Milito en el banquillo.

La realidad es que el extremo tiene las horas contadas dentro del chiverío debido a que su contrato con el Rebaño estaría por terminar, por lo que se especula que el siguiente paso en su carrera sería el retiro, teoría que se reforzaría con un mensaje que compartió este sábado en donde insinuó que su 2026 será un año muy diferente al de este 2025.

Hay que recordar que la participación del Cone Brizuela está siendo exclusiva en la Sub 21 del Guadalajara, en donde ha respondido y prueba de ello es que marcó un gol en el Clásico Nacional juvenil, demostrando su compromiso y profesionalismo en todo momento.

“Quedan 4 meses del 2025. Enfócate ahora y podrías estar viviendo una realidad totalmente distinta el próximo año. La disciplina de hoy es la libertad del mañana”, compartió el aún futbolista del Rebaño en su cuenta de Instagram.

¿Por qué se terminaría la carrera de Isaác Brizuela?

El veterano futbolista rojiblanco siempre ha manifestado su deseo de retirarse enfundado con la camiseta del Guadalajara, por lo que ahora que su contrato está próximo a expirar y que la directiva no le ha ofrecido alguna renovación, todo parece indicar que su paso por las canchas estaría por concluir.