Adolfo Bautista es uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Chivas, debido a sus brillantes actuaciones con la rojiblanca y por sus goles, en donde uno de ellos valió el título del Apertura 2006, por lo que ahora reapareció para lanzarle un dardo al América.

A unas horas del Clásico Nacional, el Bofo apareció en redes sociales con un mensaje en el que negó haber sobornado a un par de policías mientras transitaba por las calles de Guadalajara en su vehículo, por lo que aprovechó para lanzarle un dardo a las Águilas.

“¿Sobornar? Nunca Bofo Bautista 7. ¡Cortina de humo! Un regalo, wilos”, escribió el exfutbolista del Guadalajara mientras compartía un video del golazo que les marcó en el Clásico del Apertura 2006

¿Qué pasó con Bofo Bautista y su supuesta ‘mordida’?

Hace algunos días se viralizó en redes sociales un video en el que supuestamente se aprecia al exjugador del Rebaño dándole un billete a dos policías de tránsito, presuntamente para librarse de una infracción, por lo que se causó revuelo por la conducta del Bofo.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.