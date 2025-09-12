La llegada de Efraín Álvarez a Chivas como refuerzo ha sido benéfico debido al talento que posee el futbolista rojiblanco, por lo que poco a poco se va ganando el cariño de millones de aficionados del Rebaño que exigen que sea titular en los partidos del conjunto tapatío.

Un factor que facilitó su adaptación al Guadalajara fue que siempre se ha declarado fiel aficionado al conjunto de la Perla de Occidente, por lo que de inmediato se notó su compromiso con el club tras llegar proveniente de Xolos de Tijuana.

Sin embargo, la esposa de Efraín Álvarez, Amber Chavarría, habría ventilado en redes sociales que el chiverío no sería el único equipo en el corazón del jugador, sino que demostró que el 10 rojiblanco es fiel aficionado a Los Angeles Rams de la NFL y a Los Angeles Lakers de la NBA por una simpática fotografía en su casa.

Hay que recordar que el jugador del Rebaño nació en dicha ciudad de California, por lo que evidentemente apoya a las instituciones que representan a su comunidad, demostrando una faceta más personal del nuevo refuerzo del Guadalajara.

¿Cómo le ha ido a Efraín Álvarez en sus primeras semanas en Chivas?

El mediocampista poco a poco se está consolidando como un titular del Guadalajara en el esquema de Gabriel Milito, en donde en lo que va del Apertura 2025 ha participado en seis partidos, de los cuales en tres ha sido parte de la alineación estelar, colaborando con un gol y una asistencia en el torneo local.