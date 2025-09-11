Chicharito Hernández ha demostrado en repetidas ocasiones que su prioridad ya no se encuentra en el futbol, sino en explorar otras cosas como creador de contenido; sin embargo, esas actitudes ya estarían ocasionando un problema al interior del Rebaño por la timorata actitud de la directiva encabezada por Amaury Vergara.

Desde que fichó con el Guadalajara a comienzos del 2024, Javier Hernández ha sido tratado como una estrella debido a su brillante trayectoria como futbolista profesional tanto a nivel de clubes como en Selección Mexicana: sin embargo, no ha demostrado esa calidad con la camiseta rojiblanca.

Es por eso que el reportero de TUDN, Érick López, ventiló que dentro del vestidor del chiverío ya se estaría generando un mal ambiente en torno al Chícharo debido a que los dirigentes le permiten hacer lo que le plazca, pese a los malos resultados y a la polémica que genera.

“Está preocupado por el contenido. Es un creador de contenido disfrazado de futbolista en este momento. Incluso, yo sé por algunos futbolistas que llega a molestar ese lugar de privilegio que tiene en la institución porque al ser el futbolista que es y lo que representa, se le han permitido muchas cosas: no viajar, no estar con el equipo en momentos importantes.

“Cuando todo el grupo está recibiendo los golpes, la crítica, las derrotas, Chicharito está en su casa grabándose videos, haciendo entrevistas con psicólogas”, explicó el reportero en el programa Los Insiders.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.