Chivas está viviendo un momento complicado en el Apertura 2025 debido a que pese a que el equipo juega bien, los malos resultados se han vuelto una costumbre, por lo que en el redil anhelan transformar la tendencia en el Clásico Nacional contra el América.

Es por eso que el canterano del Guadalajara, Santiago Sandoval, está convencido de que el chiverío saldrá de la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes con los tres puntos en la bolsa y con el ánimo a tope para revertir el mal arranque de torneo.

“Vamos a llegar muy bien para el Clásico y qué mejor que levantarnos en el Clásico (…) Se va a ganar, a como dé lugar. No te voy a dar un resultado, sea el que sea va a ser positivo para nosotros. Se va a ganar y de ahí para adelante“, declaró el canterano a Chivas TV.

El hijo de Luis Alonso Sandoval, quien también fuera canterano del Guadalajara, admitió sentirse emocionado por tener la oportunidad de debutar en un Clásico Nacional, aunque trata de mantenerse tranquilo para estar lo más concentrado posible, además de asegurar que el equipo está fuerte pese a los malos resultados.

“En lo individual es un sueño. Primero Dios que se me pueda dar este fin de semana. Es algo muy especial para mi porque los Clásicos, no me perdía ninguno, siempre en la tele, viendo a los jugadores, los partidos. Conozco a muchos tanto del rival como de mis compañeros (…) Sabemos que no es un partido más, pero hay que encararlo así, dar todo, estar motivado y hacerlo como si no fuera un Clásico, tu cabeza tiene que estar limpia.

“En lo grupal, el equipo está muy bien. Desde la jornada 1, independientemente de los resultados, el grupo siempre ha estado muy bien. Vas a ver que se nos va a dar muy bien el partido, lo vamos a saber llevar muy bien. El profe siempre nos hace ver las cosas más fáciles“, puntualizó.

Santiago Sandoval reveló las palabras de Gabriel Milito cuando lo subió al primer equipo

“Lo primero que me dijo, el primer día que nos vimos y que dejó muy claro es que iba a jugar el que estuviera mejor. Siempre nos dio la confianza, los que estábamos. En mi caso que le metiera, que me ganara el lugar, que jugara como jugaba en básicas, que no me presione“, concluyó.