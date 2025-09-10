Chivas ha sido blanco de críticas por los malos resultados que ha obtenido en el Apertura 2025, por lo que aficionados y especialistas consideran que el entrenador Gabriel Milito es el culpable; sin embargo, dentro del Rebaño el argentino se mantiene firme en el banquillo.

Pese a los malos resultados, el Guadalajara ha ido implementando un vistoso estilo de juego, por lo que se mantiene la esperanza de que los resultados positivos pronto comenzarán a llegar, en donde incluso entrenadores como Nicolás Larcamón y el propio André Jardine han coincidido en que los puntos y la posición en la tabla no reflejan la realidad del chiverío.

“Coincido con Nicolás Larcamón en el sentido de que veo a Chivas jugando bien. A veces no tiene el resultado, pero por desempeño siempre con cosas interesantes. Me parece tener menos puntos de los que debería tener y al menos para nosotros está muy claro.

“El Clásico es de un rival peligroso, pero entendiendo las formas y para dónde Chivas está queriendo ir con su entrenador, me parece un rival con muchos argumentos que te exige una preparación bastante fina y atención en detalles que ya estamos haciendo. No permitirnos que Chivas arranque en el torneo porque me parece un equipo que de a poco puede hacer un clic y empezar a sumar muchos más puntos

“Cada entrenador intenta vender sus convicciones para su grupo y al final, no podemos olvidarnos nunca que los resultados acaban de sentenciar si estás haciendo bien las cosas“, explicó el estratega brasileño en TUDN.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.