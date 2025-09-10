Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más influyentes y ganadores de la historia de la Liga MX, en donde logró hacer historia en varios clubes, incluyendo a las Súper Chivas de la década de los años 90, en donde reveló un castigo que impuso en un entrenamiento y que hoy es impensado en cualquier parte del mundo.

El Tuca llegó en 1996 y catapultó al Guadalajara al protagonismo que tanto se buscó en aquellos años, en donde dirigió a un plantel de primer nivel como Claudio Suárez, Alberto Coyote, Camilo Romero, Ramón Ramírez, Noé Zárate, Gustavo Nápoles, Paulo César Chávez, entre muchos otros.

Sin embargo, el brasileño acaba de revelar que en alguna ocasión se molestó con los futbolistas, por lo que les dio una sesión de entrenamiento que se extendió por cinco horas, castigo que no sería bien visto en el futbol actual.

“Un gran grupo. La verdad, llegamos a entrenar un día, porque me enojé con ellos, hasta cinco horas entrenando. Yo me sentaba y dejaba que ellos siguieran. Después de hora y media les decía: ‘ahora sí, tomen agua’.

“Ellos pensaban: ‘ya se acabó’, pero no: ‘ahora sí vamos a entrenar'”, recordó entre risas el Tuca en el podcast entre Barbas y Bigotes.

¿Por qué Tuca Ferretti es considerado una leyenda de Chivas?

El entrenador brasileño llegó al Guadalajara para el Invierno 96, transformando rápidamente a esa plantilla de las Súper Chivas en un protagonista de la Liga MX, consiguiendo imponer récord de puntos que sigue vigente hasta la actualidad y llegando a dos Finales, en donde ganó la del Verano 97 sobre Toros Neza.