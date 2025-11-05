Gabriel Milito tendrá que lidiar con uno de los problemas más delicados en todo el Apertura 2025 para la conformación de su aparato defensivo de cara al partido contra Monterrey debido a las ausencias de Luis Romo y Diego Campillo, sus defensas con más técnica individual en todo el plantel.

Hay que recordar que el Tanque se encuentra suspendido por una infracción en el duelo contra Pachuca, mientras que el canterano se perderá el resto del semestre debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo que el estratega argentino está obligado a cambiar su cuadro defensivo.

Diversos reportes indicarían que Gilberto Sepúlveda sería el encargado de suplir la ausencia de Luis Romo, pese a que su estilo de juego no es del agrado de Gabriel Milito, por lo que Ricardo Ferretti le mandó un mensaje al argentino de cara al duelo contra Rayados.

“Díganle a Gabriel Milito que no se preocupe por lo ofensivo, que defienda bien y ya. Lo primero es defender muy bien, lo segundo es jugar de apoyo y tercero, atacar por sorpresa. En un central, muy pocas veces”, explicó el exentrenador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.