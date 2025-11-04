Chicharito es uno de los mejores futbolistas mexicanos de toda la historia y así lo demuestra su palmarés y trayectoria en los mejores clubes del mundo; sin embargo, el delantero no pudo demostrar su mejor versión desde que regresó a Chivas a principios de 2024.

Sin embargo, pese a los constantes rumores que surgen en torno al comportamiento de Javier Hernández con el resto de sus compañeros, ha surgido un nuevo reporte que revelaría la opinión de los demás futbolistas sobre el tema de la continuidad del veterano en el redil para el 2026.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que la dinámica interna del Chicharito con los demás jugadores es de eterno respeto, por lo que los jugadores verían con buenos ojos que permaneciera el jugador dentro del redil, aunque saben que esa decisión es meramente de la directiva.

“Javier, hasta el momento, la visión interna que hay en el vestidor es de mucho respeto. Desde que llegó, pocas ocasiones sale en redes oficiales del club. Ahí es muy respetuoso el plantel con él y él con el plantel, no se involucra en bromas.

“En cuanto al ambiente con el equipo no se mete en embrollos y ha mantenido una línea de respeto completa para con sus compañeros y sus compañeros hacia él (…) Si hicieran una encuesta y que por esta se basara si debería tener continuidad Javier, les aseguro que el 99 por ciento serían positivas: ‘que siga’“, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chicharito podría quedarse en Chivas para 2026?

La realidad es que Javier Hernández tiene la posibilidad de renovar por un año más; sin embargo, dicha cláusula es opcional, ya que para que eso se concrete es necesario que el delantero y el club estén de acuerdo, por lo que ante su pésimo rendimiento, no se haría el intento por retenerlo.