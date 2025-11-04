La etapa de Chicharito Hernández en Chivas ha estado muy lejos de las expectativas que tenían millones de aficionados y hasta la propia directiva de rojiblanca encabezada por Amaury Vergara, por lo que parece inminente la salida del histórico delantero del redil.

Sin embargo, el presidente del Guadalajara era el respaldo de Javier Hernández, apoyándole en todo momento; sin embargo, se habría revelado la acción que ha cambiado la actitud del directivo con el atacante y se trataría a su postura de negarse a participar en el evento de disfraces entre futbolistas.

El director de Récord, Carlos Ponce de León, aseguró que Chicharito recibió una multa y ese fue el parteaguas para que Amaury Vergara dejara de apoyarlo, confirmando que su salida se suscitará en este mismo mes de diciembre.

“Javier Hernández se negó a participar en una dinámica de Halloween de Chivas, no quiso hacer grupo. Lo multaron y con eso, fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de la única persona que lo defendía en el club Guadalajara, que lo había apoyado desde que llegó: Amaury Vergara.

“Como se acaba el contrato el contrato de Hernández con el Guadalajara en diciembre, ya no lo van a renovar”, explicó el comunicador en su cuenta de Instagram.

¿Chicharito podría quedarse en Chivas para 2026?

La realidad es que Javier Hernández tiene la posibilidad de renovar por un año más; sin embargo, dicha cláusula es opcional, ya que para que eso se concrete es necesario que el delantero y el club estén de acuerdo, por lo que ante su pésimo rendimiento, no se haría el intento por retenerlo.