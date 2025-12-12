El ciclo de Chicharito en Chivas llegó a su fin con más pena que gloria, en donde el histórico delantero demostró que ya no tiene las condiciones físicas que presumió en su mejor momento futbolístico, por lo que no pudo ser la solución ofensiva que directiva y afición esperaban.

Sin embargo, su regreso al Guadalajara no fue una labor sencilla y sobre todo, no fue barata, ya que Javier Hernández se convirtió en el futbolista mejor pagado de todo el club, por lo que cada gol que anotó le costó una fortuna a Amaury Vergara y los patrocinadores del club.

El reportero de As México, César Huerta, reveló en su canal de YouTube que el salario que percibía el atacante rondaba los 3 millones de dólares al año, salario que se repartía entre la institución rojiblanca, Puma y MG.

Tomando en cuenta de que Chicharito estuvo dos años en el chiverío, el atacante habría percibido 6 millones de dólares, es decir, poco más de 108 millones de pesos, una cifra sumamente elevada para un jugador que no pudo mantenerse sano en gran parte de ese periodo.

Durante su segunda etapa en el Guadalajara, Hernández Balcázar solamente pudo anotar cuatro goles oficiales, tres en Liga MX y uno más en Concachampions, por lo que traducido en números, cada anotación del veterano le costó al club cerca de 27 millones de pesos.

¿Cuántos partidos jugó Chicharito Hernández en Liga MX?

Desde que llegó al Guadalajara, el club disputó 75 partidos del torneo doméstico, de los cuales solamente participó en 35, es decir, se perdió 40 juegos por decisión técnica y principalmente por lesiones que lo dejaron al margen durante varias semanas.