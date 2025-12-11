El regreso de Chicharito a Chivas no fue lo que millones de aficionados esperaban, resultando una decepción por los pésimos números que dejó en dos años como rojiblanco; sin embargo, Christian Martinoli y Luis García volvieron a dar de qué hablar con una comparación.

El Doctor fue uno de los mejores delanteros en la historia, prueba de ello es que jugó en la Selección Mexicana, además del Atlético de Madrid y en varios clubes de renombre en la Liga MX como el Guadalajara, América y Pumas, además de otras instituciones.

Sin embargo, un aficionado cuestionó a Christian Martinoli su opinión sobre cuál delantero habría “robado” más en el chiverío, si Javier Hernández o Luis García, en donde el ‘Deus’ consideró que fue mejor la estadía de su compañero en las transmisiones debido a que hasta jugó una Final con el Rebaño.

Sin embargo, el Doctor destacó su rendimiento individual, aunque terminó rindiéndose ante el legado del Chicharito, por lo que lo consideró “un empate técnico”, como en el boxeo.

“Pinche empate técnico. ¿Cuántos goles jugaste en Guadalajara?”, preguntó el narrador al exdelantero. “Jugué cuatro torneos en Guadalajara, dos años y llegué a una Final. En los primeros dos torneos fui el máximo goleador de Guadalajara. Ricardo Peláez, in your face”, explicó el Doctor en su podcast, Farsantes con gloria.

“Fui máximo goleador con las Chivas en dos torneos y acabamos llegando a la Final. Chicharito fue el campeón de goleo del futbol mexicano, no de Guadalajara. Entonces como dice usted: ‘empate técnico’“, concluyó García Postigo.

¿Cómo le fue a Luis García con Chivas?

El Doctor fue parte de la última etapa de las llamadas Súper Chivas, llegando como refuerzo para el Invierno 98, potencializando la ofensiva rojiblanca junto a Ricardo Peláez, llegando hasta la Final de aquel semestre; sin embargo, cayeron contra Necaxa de manera dramática y en donde se le recuerda a Luis García por no cobrar el penalti que pudo cambiar la historia, cediéndoselo a Alberto Coyote.