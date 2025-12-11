Christian Martinoli no solamente es uno de los narradores más influyentes de todo México, sino que también es una voz autorizada debido a los importantes análisis que hace a los equipos de la Liga MX, en donde reveló el secreto para que Chivas se mantenga como una potencia para el Clausura 2026.

El comunicador está convencido de que el Guadalajara debe seguir apostando al trabajo en sus fuerzas básicas para seguir compitiendo, por lo que dejó en claro que confía en que la directiva haya aprendido de sus errores al fichar a jugadores como Chicharito Hernández o Alan Pulido, para que no sigan cometiendo la misma equivocación.

“Decisión buena el haber aguantado a Gabriel Milito, incluso con no tan buenos resultados, lo soportaron. Y la otra buena noticia para Guadalajara, es que quiero entender, que van a comprender internamente, que el futuro está dentro de casa y no buscando a ex estrellas del club ya entradas en años bajos.

“El Guadalajara la única forma que tiene para poder competir, ya no en el mercado, sino dentro del futbol mexicano, generar a sus propios futbolistas como lo tuvo que haber hecho en toda la vida.

“Por supuesto que tendrá alguna contratación de la Liga, importantes, pero no pueden ser jugadores de 34 o 35 años, sino que tienes que ir por jugadores de 25 o 26, apostar a ese tipo de jugadores que está en Liga y es importante y seguir fomentando en inferiores”, explicó el comunicador en el programa Los Protagonistas.

¿Quiénes eran los más veteranos de Chivas en el Apertura 2025?

Aunque es cierto que el plan de la directiva es contar con un plantel juvenil, la realidad es que los está cobijando con gente de experiencia, por lo que durante el Apertura 2025 los más grandes de edad fueron Chicharito con 37 años, Isaác Brizuela con 35, Alan Pulido con 34, Fernando González con 31, Erick Gutiérrez y Luis Romo con 30 cada uno.