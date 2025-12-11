Armando González es uno de los futbolistas más importantes de Chivas y de toda la Liga MX debido al importante crecimiento que ha mostrado en los meses recientes, por lo que dentro de la directiva del Rebaño estarían dispuestos a hacerle justicia en su próxima renovación.

Desde hace varios días se anunció que los altos mandos del Guadalajara y el entorno de la Hormiga ya habían alcanzado un acuerdo para extender la estadía del juvenil goleador en el conjunto rojiblanco por varios años, por lo que se dio a conocer un importante detalle sobre este nuevo contrato.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que Armando González se convertiría en el canterano mejor pagado de la plantilla tapatía en cuanto firme su renovación, por lo que al fin se le reconocería su valía tras el brillante Apertura 2025 que tuvo.

“Nuevos detalles sobre el contrato de Armando González. Ya sabíamos que tiene toda la intención de renovar, tiene una cláusula de rescisión para el mercado europeo de 15 millones de dólares y que también tendrá un incremento importante en sus ingresos. Va a quedar como el canterano mejor pagado del club”, confirmó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles otros canteranos de Chivas perciben buenos salarios?

Hay que recordar que los incrementos salariales se van dando paulatinamente, sobre todo cuando son elementos que ascienden a través de fuerzas básicas, en donde el canterano mejor pagado era, obviamente Chicharito Hernández, quien al salir, dejará la estafeta a Armando González.

Evidentemente, la Hormiga no ganará lo que percibía el histórico delantero, quien recibía su sueldo de parte de patrocinadores y el club; sin embargo, González superaría a jugadores como Tala Rangel, Gilberto Sepúlveda, Hugo Camberos, Yael Padilla o Fernando González, entre otros.