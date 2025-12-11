Armando González tuvo un torneo de ensueño en el Apertura 2025, coronándose como Campeón de Goleo con 12 anotaciones que exhibieron su amplio repertorio: definiciones con ambas piernas, remates de cabeza, disparos de larga distancia y hasta goles a balón parado. Su irrupción únicamente confirma el enorme techo que tiene a sus 22 años, un potencial que Chivas quiere capitalizar a largo plazo.

Hasta el torneo que acaba de finalizar, la Hormiga mantenía un contrato de juvenil con el Rebaño Sagrado. Sin embargo, su explosión goleadora y las salidas de Javier Hernández (ya oficial) y la inminente de Alan Pulido convierten al canterano en el proyecto central para la delantera del Guadalajara. Su renovación incluirá un salario acorde a su nuevo rol, así como mecanismos para blindarlo ante posibles ofertas.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Otaku del Gol tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares si un club europeo busca ficharlo. En caso de que el interesado sea un equipo no europeo, como uno de México o Sudamérica, la cifra aumentará a 18 millones de dólares. Esto significa que cualquier institución que desee llevárselo sin negociar directamente con Chivas deberá pagar una suma considerable.

Dichas cláusulas tan altas causaron polémica entre la afición de Chivas y del futbol mexicano, pues consideran que así es casi imposible que González pueda salir a Europa. Sin embargo, es importante recordar que una cláusula de rescisión no representa necesariamente el precio final del jugador, sino la cantidad establecida para permitir su salida inmediata si un club la ejecuta, por lo que Chivas podría aceptar una oferta menor si la considera favorable para todas las partes.

Armando González renovará por más años con Chivas, pero no tantos como se pensaba

Además, Merlo confirmó que la renovación de Armando González no será por cinco años como se había informado inicialmente, sino por cuatro, lo que garantiza su permanencia en Verde Valle hasta los 27 años. Asimismo, el periodista señaló que no existe ninguna posibilidad de que González salga en el mercado actual, pues el canterano desea mantenerse al menos un torneo más con el Guadalajara.