Armando González está convertido en el mejor delantero mexicano de la Liga MX, por lo que es indispensable que la directiva de Chivas logre alcanzar un acuerdo para renovarle su contrato que estaría próximo a expirar, en donde los directivos rojiblancos ya estarían en conversaciones para avanzar en el acuerdo.

El delantero vivió un semestre de ensueño en donde ya se proclamó campeón de goleo con 12 dianas, además de ganarse su llamado a Selección Mexicana y debutar en el amistoso contra Paraguay; sin embargo, aún tiene que llegar a un acuerdo con la directiva del Guadalajara para mejorar su contrato.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que ya hay acercamientos de la directiva para acordar los nuevos términos del contrato con el representante de la Hormiga, aunque siguen sin alcanzar un acuerdo, el cual esperan que se suscite en diciembre.

“El tiempo continúa su curso y hasta ahora, no ha llegado la renovación de Armando González. Comienza a preocupar porque el tiempo juega a favor de la Hormiga que puede empezar a apretar un poco que desde su trinchera hay más posibilidades si no llegara a renovar con el Guadalajara a partir de julio.

“Esta situación a Chivas comienza a complicarle. Ya han habido contactos con su representante, con la gente que trae a Armando González, pero las cosas no se han aclarado. Esperaría que una vez que termine la participación de Chivas en este certamen, se pueda dar esta renovación”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato de la Hormiga con Chivas?

Armando González ya tuvo un ajuste salarial debido a la actividad que registró en el 2024 con Fernando Gago y Arturo Ortega; sin embargo, aún es contrato de canterano, el cual terminará en diciembre del 2026, por lo que les quedan cerca de seis meses antes de que pueda firmar un precontrato con cualquier otro club.