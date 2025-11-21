Chivas está a unos días de disputar los partidos más importantes del Apertura 2025, hasta el momento cuando se enfrente a Cruz Azul por los Cuartos de Final; sin embargo, la directiva ya estaría aprovechando estos días para pensar en el armado del plantel de cara al próximo semestre.

Uno de los jugadores que más ha sonado para abandonar el redil es Gilberto Sepúlveda debido a la falta de oportunidades que ha tenido con Gabriel Milito en este semestre, por lo que el propio zaguero habría solicitado el salir de la institución según se rumoró desde hace varias semanas.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que la directiva no le abriría la puerta de salida al Tiba, ya que preferirían darle salida a otros elementos con menos actividad como Leonardo Sepúlveda o Luis Olivas.

“Se ha hablado mucho de Gilberto Sepúlveda como una de las posibilidades de Chivas para salir. Está claro que tiene mercado, es un central que ha tenido momentos interesantes que lo han llevado a Selección Mexicana, pero que en el modelo que maneja Gaby Milito no termina por encajar.

“Su salida es muy probable que pudiera frenarse porque la directiva de Guadalajara no está dispuesta a hacer una desbandada masiva. Primero tratarán de que salgan los jugadores que no son considerados para nada, y en la defensa hay otros como Luis Olivas o Leo Sepúlveda.

“Además, dentro de la institución consideran al Tiba como muy buen elemento, que trabaja bastante bien y que funciona como un gran ejemplo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántos minutos ha registrado Gilberto Sepúlveda con Gabriel Milito?

A lo largo de este Apertura 2025, el Tiba ha tenido muchas oportunidades de mostrarse, aunque sigue sin poder convencer al entrenador argentina, ya que ha participado en 9 partidos, de los cuales 5 han sido de titular, registrando 444 minutos en el torneo.