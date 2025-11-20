El parón futbolístico en la Liga MX por la Fecha FIFA y la semana de Play-In ha tratado de ser aprovechado al máximo por la directiva de Chivas que estaría trabajando en las negociaciones por refuerzos para el Clausura 2026, en donde ya estaría definida la primera alta.

Tal y como se ha venido reportando desde hace varios días, en el Guadalajara están urgidos por sumar a algún defensa central que logre apuntalar el cuadro bajo rojiblanco que tanto ha sufrido en este semestre, por lo que estarían apostando todo por cerrar el traspaso de Eduardo Águila del Atlético de San Luis.

El comunicador Jesús Hernández aseguró que en el chiverío la opción principal es el defensor de la escuadra potosina, indicando que las conversaciones estarían avanzando satisfactoriamente para concretar el fichaje para el conjunto rojiblanco.

“El único central por el que están negociando es Eduardo Águila. No están buscando por otro lado, el central que está cercano, el que están por fichar es Eduardo Águila”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los defensas que podrían salir de Chivas?

Este mercado de fichajes ha estado plagado de rumores sobre el futuro de varios futbolistas del Guadalajara, en donde se ha mencionado que varios defensores saldrían como Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas y Raúl Martínez.