El Apertura 2025 está entrando a su etapa de eliminación directa, por lo que algunos clubes ya están trabajando en el armado de sus planteles rumbo al 2026, en donde Chivas estaría en búsqueda de un delantero, además de Ricardo Marín, de cara al mercado de fichajes.

Debido a las inminentes salidas de Chicharito Hernández y Alan Pulido, la directiva del Guadalajara quiere mantener protegido a Armando González con un hombre de experiencia, por lo que en la cúpula rojiblanca se estaría analizando la posibilidad de buscar a Ángel Sepúlveda.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, confirmó que pese a que recientemente el Cuate firmó una renovación con La Máquina, eso no sería impedimento para negociarlo, ya que al contrario, solamente se garantiza que el conjunto celeste obtendrá una cantidad de dinero por la carta de dicho atacante.

“De Ángel Sepúlveda me siguen diciendo que tiene posibilidades, es una alternativa. Por más que haya firmado una renovación con Cruz Azul, no quiere decir que se va a quedar. Renovarlo quiere decir que lo podemos revender y sacarle una buena cantidad”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángel Sepúlveda con Cruz Azul?

En febrero del 2025 se anunció en redes sociales de La Máquina que la directiva y el entorno del futbolista habían alcanzado un acuerdo para extender su acuerdo hasta diciembre del 2026, por lo que las negociaciones deberán pasar sí o sí con la directiva celeste.

¿Cuántos goles anotó Ángel Sepúlveda en su primera etapa con Chivas?

Tomando en cuenta de que el Cuate solo estuvo un torneo en el Guadalajara, el delantero no tuvo muchas oportunidades de jugar en el torneo de Liga MX, por lo que su participación fue más frecuente en Copa MX, en donde solamente anotó un gol contra Monarcas.