Armando González está viviendo un gran momento pese a que recién está comenzando su carrera, no solamente porque está brillando con goles como delantero estelar de Chivas, sino que ya está llamando la atención de algunos aficionados en el futbol de España.

La Hormiga está teniendo un crecimiento meteórico en el futbol mexicano, no solamente por consolidarse como el delantero estelar del club más importante, sino que también ya es campeón de goleo y ha llegado hasta a Selección Mexicana.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, aseguró que un grupo de aficionados españoles han comenzado a hacer campaña en redes sociales para concretar el fichaje del delantero del chiverío, para que apuntale al Atlético de Madrid.

“Bastó con que Hormiga se pusiera una playera del Atlético de Madrid para desatar toda una locura en España. Hay que recordar una imagen de Armando, dando autógrafos fuera de Verde Valle con el jersey del Atlético se hizo viral y esto hizo que se ganara el corazón de los fans del Atlético de Madrid.

“Si ustedes se meten a Instagram o X de que hay un hashtag #ArañaHormiga de que la gente ya lo está pidiendo para vaya y sea compañero de Julián Álvarez y tener dos jugadores con apodo insecto como tal”, explicó el comunicador a través de un video en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato de la Hormiga con Chivas?

El delantero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara ha registrado algunas mejoras salariales según su rendimiento con el primer equipo rojiblanco; sin embargo, este contrato expirará en diciembre del 2026, por lo que la directiva y el agente del jugador ya estarían buscando la extensión para poder darle un mejor contrato y blindarlo ante una posible salida a Europa.