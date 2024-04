La falta de exportación de futbolistas de México rumbo a Europa ha sido un mal que ha afectado al balompié nacional desde hace muchos años, por lo que una leyenda de la Liga MX, de Chivas y de la Selección Mexicana reveló que no se le permitió salir al Viejo Continente.

Benjamín Galindo fue un futbolista que destacó por su calidad individual y capacidad de pegarle con las dos piernas al esférico, situación que lo hizo llegar al Guadalajara en 1986; sin embargo, ese mismo año habría sido pretendido por el Atlético de Madrid y Sporting de Gijón, pero el presidente del Rebaño lo impidió.

A través de una charla con el comediante Franco Escamilla, el Maestro reveló que el jugar en el extranjero fue su principal asignatura pendiente como futbolista, recordando que tuvo la oportunidad, pero en el chiverío se lo impidieron.

“Como futbolista me hubiera gustado ir a jugar al extranjero. Tuve oportunidad en 1986, pero el presidente de Chivas no me dejó, Marcelino García Paniagua. Fue en un partido en el que jugamos en el Estadio Jalisco contra Tecos, en ese partido hice dos goles y le decía al presidente: se vende el 17 (que era el Yayo de la Torre), el 8 (que era el Chepo de la Torre), pero el representante le dijo: ‘quiero al nueve, quiero a Benjamín Galindo. Y le dijo: ‘ese no se vende’.

“Me dijo que la única oportunidad que vas a tener en tu vida es ir a hablar con él (con el presidente de Chivas), fui a hablar dos veces y nunca me dejó. Terminé firmando un contrato por dos años más con Chivas. (Los interesados). Eran Sporting de Gijón y Atlético de Madrid”, declaró Galindo Marentes.

¿Qué le pasó a Benjamín Galindo?

El Maestro sufrió un derrame cerebral en el 2020, enfermedad que puso en riesgo su vida; sin embargo, después de varios años sigue luchando por recuperarse y ha demostrado sus constantes mejorías a través de sus redes sociales e inclusive por su canal de YouTube.