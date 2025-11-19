La carrera por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana continúa más fuerte que nunca entre Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón, por lo que ninguno de los quiere ceder terreno por el sueño de jugar una Copa del Mundo; sin embargo, el portero del América habría demostrado su temor de perder la contienda con el cancerbero de Chivas.

Unas horas antes del amistoso entre el Tricolor y Paraguay, reportes de varios medios confirmaron que el arquero de las Águilas presentó unos problemas en el tobillo; sin embargo, para sorpresa de todos, fue el titular en dicho compromiso contra los guaraníes.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, aseguró que la razón por la que Malagón habría arriesgado para jugar es porque no quiere perder terreno con el Tala Rangel ante los ojos de Javier Aguirre, sobre todo a pocos meses del debut en el Mundial.

“Porque me parece que Luis Ángel entiende que no hay que dar chance, que hay que pelear el puesto y que la batalla con el Tala Rangel está fuerte. Seguramente un piquetito de lidocaína y un vendaje con hielo y listo. Después de este solo quedan tres partidos.

“Desde mi óptica, Malagón es mejor atajador, pero el Tala juega mejor la pelota con los pies y ahí está el detalle“, explicó el comunicador en un video de Azteca Deportes.

Noche de pesadilla para Luis Ángel Malagón

El portero de las Águilas tuvo una mala actuación frente a Paraguay, en donde se le ha atribuido responsabilidad en los dos goles que recibió México, así como en otras jugadas en donde demostró nerviosismo para cortar los avances sudamericanos.

¿Javier Aguirre tiene más opciones para la portería?

Durante los años recientes se han utilizado a varios cancerberos; sin embargo, todo parece indicar que la carrera por la titularidad es exclusiva de los cancerberos del Guadalajara y del América, ya que los demás porteros como Memo Ochoa, Carlos Acevedo, Álex Padilla, entre otros, han quedado atrás.