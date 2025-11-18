El mercado de fichajes invernal está cada vez más próximo, por lo que muchos clubes están visualizando sus movimientos de cara al 2026 con mucho tiempo de anticipación, por lo que dos importantes clubes de la MLS tienen en el radar un refuerzo desde Chivas.

Cade Cowell es uno de los jugadores más explosivos y talentosos que ha surgido de la competencia estadounidense en los últimos años, por lo que después de que el Vaquero no ha sido capaz de consolidarse en la Liga MX como rojiblanco, las escuadras de aquel país ya estarían en charlas para poder sumarlo como refuerzo.

Es por eso que un nuevo reporte del portal Mediotiempo, aseguraría que el New Yord Red Bull y el San José Earthquakes serían las instituciones interesadas en hacerse de los servicios del futbolista del Guadalajara de cara a la Temporada 2026.

Según dicha medio, el conjunto de la Gran Manzana es el que estaría más interesado en el extremo rojiblanco; sin embargo, los ‘Terremotos’ tendrían cláusula de recompra.

Actualmente, el mexico-estadounidense se encuentra borrado de las prioridades del entrenador Gabriel Milito, quien lo ha dejado fuera de la convocatoria en tres jornadas consecutivas, ya que en el último duelo en el que fue elegible y jugó, fue contra Querétaro el pasado 22 de octubre.

¿Cuánto pagó Chivas por Cade Cowell?

La directiva encabezada por Fernando Hierro vislumbró una buena oportunidad al adquirir al Vaquero, ya que confiaban en poder venderlo en un futuro y obtener una ganancia económica; sin embargo, el mexico-estadounidense no ha podido explotar como se esperaba en el primer equipo rojiblanco.

Es por eso que los reportes indican que el chiverío desembolsó 4 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta, en donde el San José Earthquakes se quedó con el 20 por ciento restante.