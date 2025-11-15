Armando González es hoy en día el jugador de moda en todo el futbol mexicano, no solamente por su innegable carisma, sino por su calidad frente a la portería rival, en donde volvió a dar de qué hablar con una dinámica de preguntas rápidas en donde tuvo que elegir entre Chivas y una Champions League.

La Hormiga no solamente se ha consolidado como el delantero estelar del Guadalajara, contundencia que lo catapultó al campeonato de goleo individual, sino que también se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre qué prefiere, si ser campeón con Chivas o ganar una Champions League, el canterano del Rebaño fue contundente al asegurar que levantar el título con la escuadra tapatía.

“Ser campeón con Chivas”, en donde inclusive aseguró que harán todo lo posible por conseguir dicho sueño en este Apertura 2025: “Vamos a buscarlo y vamos a lucharlo”.

¿Cuándo debutaría la Hormiga con México?

Javier Aguirre aseguró que le dará minutos al juvenil campeón de goleo en esta Fecha FIFA, por lo que al no tener actividad contra Uruguay, su debut con el Tricolor deberá suscitarse el próximo martes 18 de noviembre contra Paraguay.