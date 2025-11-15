Un hecho lamentable para todo el futbol mexicano fue la conducta de los aficionados que acudieron a la cancha del Estadio de Santos Laguna contra el portero Raúl Rangel para el compromiso entre la Selección de México y la de Uruguay, en donde lo abuchearon e insultaron durante todo el partido.

La actitud de los asistentes causó malestar entre futbolistas, cuerpo técnico y hasta especialistas de diversos espacios, ya que la causa de las rechiflas contra el Tala fue que querían como portero titular a Carlos Acevedo.

El comportamiento de los aficionados causó tal revuelo que inclusive TUDN, canal alineado a los intereses del América, se manifestó en contra de dichas acciones contra el cancerbero del Guadalajara y prueba de ello fue Andrés Vaca, quien es uno de los impulsores más grandes de Luis Ángel Malagón para el arco del Tricolor, ya que consideró que el portero del chiverío fue uno de los mejores hombres en el terreno de juego.

“Me parece ridículo que abuchees al Tala Rangel, que además no estaba teniendo mal partido, no se equivocó, sino todo lo contrario, para mí fue uno de los mejores de la noche. Un tipo que no se equivocó en la salidas ni con los pies ni con las manos”, explicó el comunicador.

¿Con quiénes compite el Tala Rangel por la titularidad en México?

La realidad es que la contienda del portero de Chivas es con el cancerbero del América, Luis Ángel Malagón; sin embargo, hay otros cancerberos que han sido probados como Memo Ochoa o Carlos Acevedo.