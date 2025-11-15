La Selección Mexicana está tratando de afilar sus armas de cara al próximo Mundial del 2026, por lo que el entrenador Javier Aguirre sigue observando a muchos de sus elementos en búsqueda de su once titular, en donde una de las posiciones en las que aún tendría dudas es en la portería.

El Vasco decidió que Raúl Rangel fuera el portero titular en el duelo de México contra Uruguay que se disputó en la cancha del Estadio Corona de Torreón; sin embargo, lejos de recibir el apoyo incondicional de los compatriotas, el portero de Chivas tuvo que lidiar contra la animadversión de los asistentes al partido.

Debido a la convocatoria de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, al Tricolor, los aficionados de dicha localidad tenían el deseo de verlo con la Selección, por lo que al ver que no sería titular, se lanzaron en todo momento contra el Tala.

Desde que el sonido local dio a conocer las alineaciones, así como en cada intervención en la que participaba el guardameta del Guadalajara, los aficionados se lanzaron con abucheos y rechiflas contra el cancerbero.

¿Con quiénes compite el Tala Rangel por la titularidad en México?

La realidad es que la contienda del portero de Chivas es con el cancerbero del América, Luis Ángel Malagón; sin embargo, hay otros cancerberos que han sido probados como Memo Ochoa o Carlos Acevedo.