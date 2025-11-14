Alan Pulido es uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de Chivas; sin embargo, su regreso al redil ha quedado a deber, por lo que Gabriel Milito ha decidido cepillarlo en la recta final del Apertura 2025.

Y es que el entrenador argentino ha decidido darle el voto de confianza a otros elementos como Armando González, Chicharito y Teun Wilke, demostrando que Puligol es su cuarta opción al ataque del chiverío, por lo que no juega desde el mes de septiembre.

El periodista analizó las fechas en las que el delantero dejó de tener participación con la escuadra rojiblanca, registrando que fue desde septiembre; sin embargo, en octubre, cuando arrancaron las fiestas en la Perla de Occidente, fue perdiendo protagonismo por sus constantes salidas nocturnas.

“Resulta que Alan Pulido fue un asiduo asistente a este tipo de eventos y es la razón por la que desde octubre no juega. No faltó a ningún entrenamiento, pero el cuerpo técnico no estaba de acuerdo en que se estuviera desvelando constantemente viendo artistas en los palenques cuando parte del trabajo del jugador es descansar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo acaba el contrato de Alan Pulido?

El delantero tamaulipeco regresó a la Liga MX para ser refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2024 por un contrato de un año, con opción a renovar por otro más, por lo que para que se concrete esa renovación es necesario que las dos partes estén de acuerdo.