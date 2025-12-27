Gabriel Milito por fin tendrá su primer ensayo futbolístico de cara al Clausura 2026 con su visita al Irapuato en donde se espera que el proyecto del entrenador rojiblanco se consolide y convierta a la escuadra tapatía en un contendiente al título de la Liga MX.

El entrenador del Guadalajara mantuvo la columna vertebral de su plantel para el próximo torneo pese a las múltiples bajas que desea registrar la directiva, ya que los elementos que están borrados no eran titulares recurrentemente en la escuadra tapatía.

La buena noticia es que el entrenador rojiblanco podría hacer uso de sus tres nuevos jugadores que son Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, así como algunas de sus novedades desde la cantera como Francisco Méndez o Sergio Aguayo.

Probable alineación de Chivas vs. Irapuato

-Raúl Rangel

-Richy Ledezma

-Daniel Aguirre

-Luis Romo

-Francisco Méndez

-Bryan González

-Fernando González

-Omar Govea

-Efraín Álvarez

-Roberto Alvarado

-Ángel Sepúlveda

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Irapuato?

El choque entre el Guadalajara e Irapuato se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.