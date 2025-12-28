Las Chivas de Guadalajara continúan con su preparación de cara al Clausura 2026 y este domingo 28 de diciembre tendrán su primera prueba en la pretemporada cuando visiten al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión MX, en un partido que se disputará en el Estadio Sergio León Chávez.

Hay mucha expectativa por volver a ver al Rebaño en acción, incluyendo a sus nuevo refuerzos, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Asimismo, como ocurre en cada compromiso del Rebaño, los aficionados ya comenzaron a preguntarse dónde y cómo se podrá ver el encuentro, y especialmente si habrá transmisión por TV abierta.

¿Irapuato vs. Chivas va por TV abierta?

La respuesta es no. El partido no será transmitido por TV abierta en México. La única forma de seguir el encuentro EN VIVO será a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+, ambas señales de paga. Además, en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles del amistoso.

De esta manera, los seguidores rojiblancos que deseen ver el amistoso deberán contar con alguno de estos servicios para no perderse la presentación del equipo en la pretemporada.