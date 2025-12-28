Las Chivas de Guadalajara regresan a la acción tras el descanso navideño con un duelo amistoso ante Irapuato, en lo que será su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026. El Rebaño viene de despedirse en cuartos de final de la última Liguilla y en este receso intentará seguir puliendo la idea de juego de Gabriel Milito, además de dar rodaje a nuevos elementos de la cantera.

El encuentro se disputa este domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas de la CDXM en el Estadio Sergio León Chávez, donde se espera un ambiente competitivo pese a su carácter de preparación. Los aficionados tanto irapuatenses como quienes siguen al Rebaño han mostrado gran interés por el partido, con boletos agotados en el recinto y la transmisión asegurada por ESPN y Disney+ para quienes deseen seguir las acciones desde casa.

Alineación de Chivas vs. Irapuato

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

Francisco Méndez

Bryan González

Omar Govea

Samir Inda

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

Alineación de Irapuato vs. Chivas