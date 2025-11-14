El parón futbolístico ha ocasionado que toda la información se centre en el mercado de fichajes, en donde los jugadores de Chivas son unos de los más asediados por los rumores, en donde uno de los que más divide opiniones es sin duda Yael Padilla.

El canterano del Guadalajara es una de las joyas de la cantera, demostrando su talento desde que debutó con Veljko Paunovic en el Apertura 2023; sin embargo, con Gabriel Milito no ha sido capaz de encontrar regularidad, apuntando a la puerta de salida.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el rumor de una posible negociación entre Chivas y Toluca por Yael Padilla sigue ganando fuerza, incluso desde la escuadra mexiquense, por lo que se abre la posibilidad del traspaso.

“Yael Padilla sigue sonando con fuerza para irse al conjunto del Toluca, que pudiera necesitar el equipo de Antonio Mohamed un jugador con las características de Padilla.

“Esto se va a aclarar las próximas semanas, pero es un escenario que se va vislumbrando con mayor fuerza y esto me lo dice gente de Toluca“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Milito no quiere a Yael Padilla?

Según un reporte reciente del reportero César Huerta, en el cuerpo técnico del Guadalajara no percibieron disposición del canterano a adoptar nuevas funciones dentro del terreno de juego, por lo que preferirían darle salida por esa falta de actitud.