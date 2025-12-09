El Guadalajara se alista de la mejor manera para el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. El conjunto rojiblanco regresa a las actividades el próximo lunes con las pruebas médicas y físicas.

En medio de este contexto se sabe muy bien que el Guadalajara analiza que jugadores no serán tenidos en cuenta. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas en el equipo de Gabriel Milito.

Raúl Martínez

Raúl Martínez es nuevo jugador de Necaxa. (Foto: IMAGO7)

Una de las primeras bajas que Chivas hizo oficial para el Clausura 2026 fue la de Raúl Martínez. El defensa es baja en el Rebaño Sagrado luego de que aceptará un intercambio para llegar a Necaxa. En su lugar arribó Ángel Chávez.

Érick Gutiérrez

El domingo salió a la luz que Chivas pretende vender a Érick Gutiérrez por su alta salario y rendimiento. En medio de este contexto dan a conocer que el futbolista también busca salir, ya que está incómodo por haber perdido su lugar en el equipo de Gabriel Milito.

Cade Cowell

Cade Cowell tiene todo arreglado para volver a la MLS. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que tiene todo listo para salir de Chivas es Cade Cowell. El atacante busca salir por la falta de minutos y su objetivo es pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026. Reportes señalan que saldrá New York RB por un año a préstamo más una opción a compra.

Yael Padilla

Yael Padilla se queda en el Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la posible salida de Chivas de Yael Padilla. Sin embargo, revelaron que el Guadalajara quiere que se quede y esperan que Gabriel Milito le encuentre acomodo para el Clausura 2026.

Hugo Camberos

Hugo Camberos se queda en Chivas a pesar de la falta de minutos. (Foto: IMAGO7)

Otro futbolista que parecía tener los días contados era Hugo Camberos. Sin embargo, en la directiva rojiblanca no tienen pensado venderlo al mercado mexicano, salvo un préstamo, y consideran que para el Apertura 2026 podría rendir como se espera.

Gilberto Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda sería tenido en cuenta en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores de Chivas que se perfilaba a salir era Gilberto Sepúlveda por su bajo nivel. Sin embargo, la directiva tendría serias dificultades con fichar a un defensa para el Clausura 2026, por lo que no ven con malos ojos que se quede el Tiba por un campeonato más.

¿Qué otras bajas a podría tener Chivas para el Clausura 2026?

Por otro lado, Chicharito Hernández es un hecho que saldrá del Guadalajara, mientras que a Alan Pulido le buscan acomodo. A su vez, el rumor que se escucha en el pasillo del Guadalajara es que Isaác Brizuela, Alan Mozo, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García serían jugadores que no entran en los planes y podrían salir del equipo.