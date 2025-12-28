Cerca de finalizar la primera parte del partido entreIrapuato vs. Chivas, Richard Ledezma se lució con un golazo a pase Ángel Sepúlveda para poner el 0-2 en el marcador.

El defensor del Club Deportivo Guadalajara se burló a un par de jugadores del equipo de la Liga de Expasión MX para posteriormente jugar con el “Cuate”, quien inmediatamente le respetó el esfuerzo y le regresó el esférico para que extendiera la ventaja.

Cabe mencionar que el Ángel Sepúlveda volvió a asistir en el compromiso celebrado en el Estadio Sergio León Chávez, pues al minuto 8 le dio un pase para gol a Roberto “Piojo” Alvarado para abrir la cuenta.

Alineación de Chivas vs. Irapauto