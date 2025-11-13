Chivas no solamente está planeando la contratación de refuerzos para el próximo Clausura 2026, sino que estaría planificando una limpia en el vestidor, en donde uno de los elementos que tendría un pie fuera del Rebaño sería el juvenil Yael Padilla.

Pese a que es una de las joyas más importantes del club, el canterano habría presentado algunos problemas de actitud que no han agradado a Gabriel Milito, por lo que se daría el visto bueno para darle salida al habilidoso extremo, según reveló el reportero de As México, César Huerta.

“¿Es probable que se vaya? Sí. Hace un par de mercados, Yael Padilla estuvo en posibilidad de irse del Guadalajara porque la directiva tenía una preocupación por el tema de los pies en el suelo, sentían que estaba despegado del suelo. Se sopesó la posibilidad de echarlo (…) Al final, la libró porque lo vieron un poco más estable. El tema es que a Gaby Milito no le llena, no le convence.

“El cuerpo técnico no se ha cerrado a la posibilidad de explotar a este futbolista como han tratado de hacerlo con otros. A varios jugadores, el técnico les ha pedido hacer cosas distintas para encajar a lo que se juega en el Guadalajara (…) No le encontraron una actitud de cambio para demostrar que quería hacer lo que el técnico estaba solicitando“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugaría la serie entre Chivas y Cruz Azul?

Según nuevos reportes, el Guadalajara enfrentaría a La Máquina el jueves 27 en la cancha del Estadio Akron y el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde se definiría el último Semifinalista del Apertura 2025.