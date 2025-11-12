Uno de los jugadores que más ha sonado para abandonar de Chivas en el próximo mercado de fichajes es Gilberto Sepúlveda; sin embargo, habría una posibilidad de que la directiva rojiblanca cambiara de opinión y pudiera mantenerlo de cara al Clausura 2026.

El Tiba es uno de los elementos más criticados por la afición desde hace varios años debido a la irregularidad que ha mostrado en el terreno de juego, por lo que muchos esperan su salida en este mes de diciembre.

Sin embargo, el comunicador de As México, César Huerta, reveló que en la directiva no dejarán salir a Gilberto Sepúlveda hasta que no contraten a un jugador que pueda suplirlo como reemplazo en caso de emergencia.

“Pareciera muy cantada su salida, sobre todo porque él mismo no se ha sentido del todo cómodo. Ha jugado poco (…) ¿Cuál es la única traba? Por esto es un futbolista en estudio porque me contaban de que depende de lo que el Guadalajara pueda pescar en el mercado.

“Si se pesca algo que se pueda considerar como un suplente para cuando haya ausencias, le abrirán la puerta. Si no encuentran, no“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el principal problema para encontrarle acomodo al Tiba Sepúlveda?

Se ha rumorado que hay algunos clubes interesados en hacerse de los servicios del defensor del Guadalajara; sin embargo, el panorama se complica cuando se enteran del salario que percibe el canterano en el redil, lo que impide que avancen las charlas con muchos equipos.