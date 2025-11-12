Amaury Vergara es considerado por muchos aficionados de Chivas como el enemigo número uno del club por los malos resultados obtenidos en los años recientes, en donde siempre se le recrimina por la falta de inversión de dinero; sin embargo, tomó una decisión benéfica para el club en este Apertura 2025.

Desde la salida de los españoles, el presidente del Guadalajara decidió buscar una reestructuración de la mano de Alejandro Manzo y Javier Mier como sus hombres de confianza, por lo que la primera decisión crucial era la de elegir al nuevo entrenador.

Sin embargo, la primera opción del Director Deportivo del chiverío era la de Jaime Lozano, quien venía de ser el estratega de la Selección Mexicana; sin embargo, la propuesta no convenció a Amaury Vergara y su familia, por lo que se le obligó a Javier Mier a buscar otras alternativas.

Es por eso que se buscó a Domenec Torrent y posteriormente a Gabriel Milito, opción que era la más cara, pero que ha ido entregando buenos resultados al conjunto tapatío en el futbol mexicano.

La oportunidad para el Jimmy llegó semanas después con la escuadra de Pachuca, institución que recientemente lo destituyó a días del Play-In; sin embargo, diversos rumores indicarían que había una mala relación entre el entrenador con los jugadores.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino tuvo un pésimo arranque de gestión en el Apertura 2025; sin embargo, corrigió el rumbo para la segunda mitad, metiendo al Rebaño a la Liguilla de manera directa con 29 puntos, además de potenciar a Armando González hasta convertirlo en campeón de goleo.