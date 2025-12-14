En los últimos años, varios jugadores han sido relacionados con un posible fichaje por las Chivas de Guadalajara. Más precisamente en el pasado mercado, el Rebaño Sagrado buscó refuerzos para la zaga central y uno de los apuntados fue Juan José Purata, defensor de Tigres UANL que supo estar cedido en la MLS.

Fue en junio de este año cuando la directiva rojiblanca entabló pláticas con Purata, quien quedaba libre de Tigres UANL y también tenía una oferta sobre la mesa para extender su vínculo con los Felinos. El defensor con pasado en Atlanta United podía aportar experiencia y juego aéreo a la zaga de Chivas, pero finalmente esto no fue así.

Purata eligió continuar en Tigres UANL y rechazó a Chivas (Imago7)

Purata se inclinó por continuar en Tigres UANL al recibir una mejor propuesta económica, por lo que el Rebaño en definitiva decidió avanzar por Diego Campillo tras largas negociaciones con los Bravos de Juárez, que lo habían comprado anteriormente desde el Guadalajara.

Purata, cerca del título con Tigres UANL

Ahora, meses más tarde, Purata está a un paso de consagrarse campeón del Apertura 2025 en la Liga MX con Tigres: en este torneo ha tenido una buena cantidad de participación, pues disputó 11 partidos de la fase regular y otros cuatro en la Liguilla, aunque mayoritariamente con un rol de relevo.

Tigres jugó como local el partido de Ida ante Toluca y se impuso por 1-0 gracias a un gol de Ángel Correa, aunque ahora la final se jugará en el Estadio Nemesio Diez y los Diablos Rojos intentarán remontar para lograr el bicampeonato.