El próximo lunes 15 de diciembre, el Club Deportivo Guadalajara iniciará su preparación para el Torneo Clausura 2026 luego de tomarse dos semanas de vacaciones tras quedar eliminados en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

En los próximos días, Chivas confirmará los partidos de preparación que tendrá de cara al siguiente curso de la Liga MX, pero de acuerdo con diversos reportes se espera que sean por lo menos dos encuentros.

De acuerdo con información de Omar Villa, la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, se encuentran afinando detalles para un amistoso después de Navidad contra Irapuato en el Estadio Sergio León.

El segundo duelo de preparación, según Raymundo González, sería el tres de enero ante los Rojinegros del Atlas, en un cuadrangular donde también participará Leones Negros y Rayados de Monterrey.

En caso de vencer a los “Zorros”, el Club Deportivo Guadalajara jugará la Final el 4 de enero frente al ganador del duelo entre Leones Negros y el cuadro regiomontano con sede del cuadrangular por confirmarse.

¿Cuándo iniciará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX iniciará el viernes 9 de enero y finalizará el 24 de mayo. Cabe mencionar que para este semestren no habrá Play In debido a la Copa de Mundo, el cual será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.