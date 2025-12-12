La directiva del Club Deportivo Guadalajara tomó una sorprendente decisión sobre el futuro de Dana Sandoval de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de que fuera borrada por su director técnico, Antonio Contreras.

De acuedo con @Futbo13ra, las altas esferas de Chivas determinaron renovar a la atacante mexicano hasta el 2028, pero como no es del agrado del entrenador español se marchará a préstamo a las Xolas de Tijuana.

Dana Sandoval no tuvo los minutos esperados en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pues apenas participó en tres compromisos, con un total de 73 minutos, así que en la frontera buscará tener más participación.

Destacar que la futbolista comenzó a brillar en el Rebaño Sagrado desde que debutó con apenas 16 años de edad y se ha caracterizado por su velocidad, su capacidad para encarar a sus rivales y su facilidad para hacer goles.

Dana Sandoval se marchará a Xolas en calidad de préstamo.

Cabe mencionar que en los próximos días se esperan más movimientos en Chivas Femenil, tanto de altas como de salidas, pues en el 2026 de nueva cuenta buscarán ser progatonistas.

Mayra Pelayo es nueva jugadora de Chivas Femenil

Por otra parte, hace unos días el Club Deportivo Guadalajara hizo oficial el fichaje de Mayra Pelayo, quien llega procente de las Xolas de Tijuana y estas fueron sus primeras declaraciones con la camiseta rojiblanca.

“Me he sentido muy emocionada en venir. Me han recibido de una manera que literal me ha explotado la mente. Emocionada, ansiosa, nerviosa, pero al final contenta de estar aquí“,mencionó para Chivas TV.