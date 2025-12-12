El futbol es un deporte que exige al máximo a todas las personas que lo practican, sobre todo a nivel profesional; sin embargo, esta exjugadora de Chivas Femenil presumió el fruto de su constante esfuerzo pese haberse retirado de las canchas hace varios años, por lo que ahora representará a México en una competencia de fitness racing.

Alondra González debutó en el Circuito Rosa con el Guadalajara en el 2018, demostrando grandes cualidades futbolísticas; sin embargo, el destino la hizo cambiar de aires y se enroló en el América, donde inclusive resultó campeona.

El deporte siempre ha estado presente en la vida de ‘Nona’, quien inclusive puso una pausa a su carrera en 2020 para participar en el Exatlón Estados Unidos, en donde fue una de las protagonistas por su gran desempeño en todas las competencias del reality show.

Tras su paso en dicha competencia, regresó a la Liga MX Femenil con Cruz Azul y posteriormente pasó a las Bravas de Ciudad Juárez; sin embargo, su regreso a los empastados fue fugaz y terminó su carrera en el 2021 con las fronterizas.

¿A qué se dedica hoy en día Alondra González?

La exjugadora del chiverío femenil inició un emprendimiento de una cafetería, además de mantenerse con un estilo de vida saludable, colaborando como coach según lo que demuestra en sus redes sociales, en donde la disciplina le ha permitido moldear su cuerpo a su voluntad, lo que le permitió ganar el primer lugar del Hyrox México en la categoría Women 30-34, lo que le dio un pase a una competencia mundial en Suecia.

¿En qué consiste el fitness racing en donde participará Alondra González?

La competencia radica en una carrera de 8 kilómetros en donde se hacen intervalos para realizar 8 series de ejercicios que ponen a prueba la fuerza y la resistencia de cada competidor.