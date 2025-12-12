Después del ruido generado tras la eliminación de Chivas Femenil en el Apertura 2025, y a pesar de las críticas que circularon en redes sociales, la directiva rojiblanca decidió respaldar la continuidad de Nelly Simón al frente del proyecto deportivo. Y mientras la afición sigue dividida por el rendimiento del equipo, la directora deportiva rompió el silencio en una reciente entrevista, compartiendo un costado mucho más duro de lo que significa trabajar dentro del club más mediático del país.

Durante la charla con el canal de YouTube de “¿Por qué futbol?”, Nelly Simón reveló que ha tenido que enfrentar situaciones extremas desde su llegada al Guadalajara y profundizó en cómo la afectaron. “Tengo amenazas, he tenido amenazas de muerte porque en vez de 3-0 ganamos 2-0. Así, tal cual“, relató.

“Al principio no podía creerlo; pensaba que era una exageración o alguien queriendo llamar la atención, pero después entendí que hay gente que realmente te escribe desde el enojo o desde un lugar que no tiene nada que ver con el futbol. Y sí, duele, porque una viene a trabajar y a hacer lo mejor posible por este club”, agregó, marcando el nivel de presión que acompaña cada decisión en el Rebaño.

La directora deportiva explicó que incluso su experiencia previa como periodista no la preparó para la intensidad que se vive del otro lado y se extendió al respecto. “Cuando estaba en los medios creía que entendía el entorno, pero no. Hoy que estoy adentro veo que hay cosas que jamás imaginé”, comentó. “A veces abro mis redes sociales y leo cosas que están a años luz de la realidad. Inventan, exageran, sacan conclusiones sin información… y claro que pega, porque no somos robots“, señaló, apuntando a la brecha entre la percepción externa y el día a día del club.

Nelly Simón también aprovechó para enviar un mensaje más profundo a comunicadores y generadores de contenido, recordando la responsabilidad que implica hablar de futbolistas y cuerpos técnicos. “Yo nunca emití un comentario que fuera mentira. Jamás”, afirmó. “Cuando me tocó estar del lado del micrófono, sabía que una palabra mal dicha podía perjudicar a alguien como persona, no solo como jugador. Y hoy me sorprende la facilidad con la que muchos dicen cualquier cosa con tal de tener likes o retuits. No dimensionan el daño que pueden causar”, lamentó, dejando clara su postura sobre el rol del periodismo deportivo.

Nelly Simón y lo que implica estar en las Chivas

Finalmente, la directiva aseguró que pese a los ataques, su compromiso con Chivas sigue intacto y enfocado en reforzar el proyecto rumbo al Clausura 2026. “Hoy entiendo de otra manera lo que genera este club. Es enorme, es único, y también implica una responsabilidad gigante“, reflexionó. “Pero aquí sigo y aquí voy a seguir. La presión no me va a detener; al contrario, me impulsa a trabajar más fuerte para que Chivas esté donde debe estar”, sentenció, reafirmando su determinación.