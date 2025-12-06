Chivas Femenil sigue asimilando otro semestre más sin lograr el campeonato en el Circuito Rosa; sin embargo, las críticas en contra de la Directora Deportiva, Nelly Simón, y del entrenador Antonio Contreras, siguen apareciendo constantemente en redes sociales.

El volver a caer en la Liguilla frente al América ocasionó una severa molestia de parte de los aficionados, sobre todo porque surgieron rumores que ponían en entredicho la continuidad de esos dos elementos, por lo que la cancerbera Blanca Félix fue cuestionada al respecto.

La guardameta del Guadalajara y de la Selección Mexicana fue cuestionada sobre las críticas de la que han sido blanco tanto la directiva y el cuerpo técnico, por lo que dejó en claro que no presta atención a las versiones que surgen en redes sociales, pero sí destacó que lo más importante es el club.

“No sé exactamente qué se ha hablado o qué se ha dicho, no estoy muy al pendiente. Nosotras, cada una seguimos a aprovechar los días de descanso, de desconecte, entonces no estamos tan enteradas de lo que está pasando.

“Al final, lo importante es Chivas. Sea lo que sea, lo importante es Chivas, lo que sea mejor para Chivas, bienvenido”, explicó la cancerbera en un evento en la Feria del Libro que se lleva a cabo en Guadalajara.

¿Por qué es tan criticado el proyecto de Antonio Contreras en Chivas Femenil?

La realidad es que el entrenador español ha cumplido al llevar al Guadalajara a dos Semifinales en mismo número de torneos dirigidos; sin embargo, es blanco de críticas por el gris rendimiento del equipo, además de cambiar de posiciones a muchas jugadoras.

Otros motivos de cuestionamientos de parte de aficionados es la falta de impulso a fuerzas básicas, sufriendo para cumplir con la regla de menores y por algunas alineaciones extrañas en donde emplea a jugadoras de su confianza, aunque no estén en su mejor versión futbolística.