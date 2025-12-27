La cuenta regresiva para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ha comenzado para Chivas, por lo que el equipo de Antonio Contreras se sigue preparando con todo de cara al arranque de la campaña.

Durante la pretemporada hemos observado la reintegración de Blanca Félix, quien ya está recuperada de la lesión que la alejó de las canchas alrededor de dos meses.

“Ya pasó lo peor y contenta porque ya podré regresar incorporándome al equipo ahora que regresemos del descanso”, expresó hace unos días la guardameta.

Este sábado, por medio de redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara Femenil compartió un par de videos del entrenamiento, y en uno de ellos destacó las atajadas de la experimentada portera mexicana.

¿Qué le pasó a Blanca Félix en el Torneo Apertura 2025?

Blanca Félix sufrío una fractura en el cuarto metacarpo de la mano derecha durante un entrenamiento de Chivas Femenil a inicios de octubre pasado, y ese mismo día visitó el quirófano, de manera que se mantuvo fuera de actividad alrededor de dos meses.