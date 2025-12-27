El futuro de Erick Gutiérrez en Chivas parece estar completamente descartado para el Clausura 2026, al grado de que el mediocampista ni siquiera realizó la pretemporada con el resto del plantel en Barra de Navidad. Si bien los rumores más fuertes apuntan a una fuerte discusión con Gabriel Milito, lo cierto es que hasta el momento no se ha revelado públicamente la razón por la cual el Cuerpo Técnico ya no contará con él, por lo que la directiva trabaja en encontrarle una salida en este mercado invernal.

Hasta ahora, la opción más sólida para el Guti parecía ser su regreso al Pachuca, club del cual es canterano y que aparentemente tenía un fuerte interés en ficharlo para el Clausura 2026. Sin embargo, el periodista de MedioTiempo Juan Manuel Figueroa descartó esta posibilidad, asegurando que “El futuro de Erick Gutiérrez no está en el Pachuca”, lo cual representa un giro importante en el panorama del jugador.

Lamentablemente, el periodista no ofreció más detalles al respecto, por lo que se desconoce si la decisión proviene del Pachuca, del propio jugador o incluso de Chivas. Lo que sí es un hecho es que el principal obstáculo para concretar su llegada a la mayoría de los clubes de la Liga MX es el alto salario que percibe el mediocampista, ya que son pocos los equipos que pueden y desean asumir ese compromiso económico.

Chivas podría vender a Erick Gutiérrez.

Tampoco puede descartarse que exista una oferta más atractiva para el propio Gutiérrez, pues desde antes de quedar completamente borrado para el próximo torneo se sabía que veía con buenos ojos emigrar a la MLS, especialmente al San Diego FC, con la intención de reunirse con Hirving Lozano y volver a compartir vestidor como lo hicieron anteriormente en Pachuca y en el PSV.

La salida de Erick Gutiérrez al Pachuca podía venir con un intercambio de jugadores

La posible salida de Erick Gutiérrez al Pachuca era bien vista dentro de Chivas, ya que se analizaba la opción de incorporar a algunos jugadores en un intercambio, entre ellos Elías Montiel, mediocampista creativo que encajaría en el esquema de Gabriel Milito. Ahora, restará ver si, en caso de confirmarse la salida del aún jugador del Guadalajara, la directiva rojiblanca decide insistir por Montiel mediante una compra directa o explora nuevas alternativas en el mercado.