Pachuca y Chivas se enfrentarán este domingo en la penúltima jornada del Apertura 2025, en un duelo que promete ser intenso y decisivo. Ambos equipos llegan en los lugares 7 y 6 respectivamente de la tabla y este encuentro será clave para definir quién asegura su boleto directo a Liguilla y quién tendrá que disputar el Play-In para mantenerse con vida en la lucha por el título.

En los últimos años, Chivas y Pachuca han mantenido una relación comercial muy activa, concretando transferencias importantes como las de Bryan González, José Castillo y Víctor Guzmán. Ahora, todo parece indicar que otro jugador de los Tuzos podría encajar perfectamente en el esquema rojiblanco de cara al Clausura 2026.

Se trata de Elías Montiel, mediocampista de contención que ha demostrado gran calidad técnica y proyección a futuro. Con apenas 20 años, Montiel es considerado una de las joyas jóvenes del Pachuca y está valuado en 5.5 millones de euros según Transfermarkt. Aun así, solo ha disputado el 53% de los minutos del torneo, lo que podría abrir la puerta a una posible salida si Chivas decide apostar por él.

Montiel destaca por su precisión en el toque y su lectura de juego, cualidades que lo hacen sobresalir en métricas como pases en profundidad, asistencias progresivas y generación de posesiones ofensivas. Su estilo combina inteligencia táctica con serenidad al distribuir el balón, algo que encajaría a la perfección con la idea de juego de Gabriel Milito.

Elías Montiel destaca por hacer progresar a su equipo.

Elías Montiel llegaría a cubrir las debilidades del Oso González

Si bien Fernando González ha cumplido como pivote titular bajo el mando de Milito, la salida limpia desde el fondo sigue siendo una de sus debilidades con el Rebaño. En ese sentido, la llegada de Montiel podría representar un salto de calidad importante en la construcción de juego, además de aportar juventud y equilibrio al mediocampo rojiblanco.