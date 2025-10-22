Una de las adecuaciones que le generó mejores resultados a Gabriel Milito en el Apertura 2025 fue la de incluir en la alineación titular a Fernando González para darle equilibrio al conjunto tapatío; sin embargo, el mediocampista cometió una equivocación costosa contra Querétaro.

En el arranque del partido, el Guadalajara volvió a ser víctima de sus equivocaciones y le abrió la puerta a la escuadra de Gallos Blancos cuando el Oso perdió la pelota en la salida, en donde la pelota quedó a merced de Lucas Rodríguez.

El argentino comandó el contragolpe y mandó un pase a Jonathan Perlaza, quien sacó un disparo cruzado que fue contenida con dificultad por Raúl Rangel, dejando la pelota a merced de Ali Ávila, quien solo la empujó al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciba al Atlas en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.