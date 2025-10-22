El mal arranque de Apertura 2025 que registró Chivas ocasionó que muchos “especialistas” aseguraran que el Rebaño quedaría eliminado cerca de la jornada 8 de la Liga MX; sin embargo, hoy el Guadalajara estaría a punto de meterse a puestos de calificación directa gracias a los buenos resultados que ha ido registrando en las semanas recientes.

El chiverío se mete a la cancha del Estadio Corregidora para enfrentar al Querétaro con la confianza de tener una racha de cuatro triunfos en fila, por lo que una victoria más podría afianzarlo en puestos de calificación directa, con algunos resultados adicionales.

Previo al comienzo del partido, el chiverío estaba instalado en la posición 8 con 20 puntos, por lo que una victoria sería crucial para poder llegar al sexto lugar general, aunque requiere de que Xolos y Pachuca no ganen sus respectivos duelos contra Toluca y Tigres, respectivamente.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2025